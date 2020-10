Parken ved Sct. Hans Hospital er et meget flot naturområde, lige ned til Roskilde Fjord. (Anette Gundlach)

Stor interesse for Sct. Hans-projekt

Her passede tusinder af roskildensere i sin tid lige så mange psykiatriske patienter fra Københavns Kommune, men det er nu lukket, fordi de fleste patienter får piller fremfor at blive indlagt.

Roskilde Kommune har netop købt området med de historiske bygninger af Region Hovedstaden for flere hundrede millioner kroner, og det er planen her at skabe boliger til op mod 1.000 mennesker, mens de historiske bygninger og det flotte grønne område sikres.