Stor forretning lukker: Personalet får tilbud om job

Butikken Spar på Holbækvej lukker 26. maj. Driftdirektør Kenneth Berlin fortæller, at en del af personalet får job i andre butikker, hvis de er villige til at køre lidt længere, mens andre går på pension.

Han forklarer, at lokalerne trænger til at blive moderniseret. Han vurderer, at det vil blive en for fyr udgift i forhold til, hvordan det går med driften af butikken og i forhold til huslejen på stedet.

Han ved ikke, hvad der kommer til at ligge på adressen i stedet for Spar.

For et par år siden viste Netto interesse for lokalerne, men de planer gik ifølge Kenneth Berlin i vasken for omkring to år siden.