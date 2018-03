En Roskilde-station med færre tog er et mareridt for hele byrådet, som dog er uenig om strategien. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Stor debat i Roskilde Byråd: Troen på det rigtige tog

Roskilde Avis - 01. marts 2018 kl. 00:40 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tog-trafikken til og fra Roskilde i fremtiden er i høj grad en tros-sag, hvor et flertal og et mindretal i byrådet håber på, at henholdsvis regionaltog eller s-tog vil give den bedste løsning for de mange tusinde rejsende hver dag.

Onsdag skulle byrådet komme med et høringssvar til statens fremtidige trafikplan om jernbanetrafikken på Sjælland. Ifølge dette oplæg bliver togtrafikken gennem Roskilde skåret ned med op til en fjerdedel i frem til 2032, efter at den nye jernbanelinje fra København over Køge til Ringsted ventes at komme i fuld drift om nogle år.

Uenigheden drejede sig om, hvordan Roskilde skal reagere på dette udspil.

Et flertal, der består af S, SF, El og Kmener, at man skal kæmpe så meget som muligt for at bevare regional- og ic-tog gennem Roskilde, så der også fortsat er gode forbindelser til Vest- og Sydsjælland.

De er dog også klar til at overveje S-tog på et tidspunkt, men frygter, at det kan betyde farvel til langt flere af de gennemgående tog. Så kan DSB bruge dette materiel andre steder i landet - og bare henvise de mange passagerer i Roskilde til bare at bruge S-toget, selv om det er betydeligt langsommere.

Enstemmigt til sidst

Byrådets mindretal, som består af Venstre, DF og Radikale, mente omvendt, at S-toget kan blive en stor fordel eller en nødvendigthed, hvis staten nu alligevel vil fjerne regional- og ic-tog fra Roskilde. De ser det som en god, alternativ mulighed for at skabe mere udvikling og trafik i Roskilde.

Derfor ønskede dette mindretal, at Roskilde Byråd i sit svar til Trafikstyrelsen lagde større og mere positiv vægt på S-tog, end der var lagt op til i det fremlagte forslag.

Men efter at ændringsforslag fra henholdsvis V-DF samt R var blevet stemt ned, endte hele byrådet alligevel enstemmigt med at bakke op om det udkast, som flertallet ønskede.