FORS sørger for fjervarme, vand og bortledning af spildevand i Roskilde, Lejre og Holbæk. (Arkivfoto: Erling J.)

Stoppet: Leder brugte forsyningsselskab til privat arbejde

Roskilde Avis - 11. december 2017 kl. 12:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes store forsyningsselskab, der også omfatter Lejre og Holbæk, og som sørger for fjernvarme, vand og kloaker til borgerne, er tilsyneladende blevet ramt af en sag, hvor en leder har misbrugt FORS til at få udført privat arbejde.

Ifølge oplysninger fra flere medarbejdere til Roskilde Avis er den pågældende leder nu stoppet med øjeblikkelig virkning efter en aftale med ledelsen i FORS.

Medarbejderne har påpeget, at den nu tidligere leder, bl.a. fik udført kloak-arbejde af FORS for at stoppe for rotterne på privat grund ved sin egen udlejningsejendom.

Da regningen for dette arbejde ankom til FORS, nægtede den ansvarlige ingeniør at betale og sendte den i stedet tilbage til omtalte leder, hvilket han blev stærkt fortørnet over.

Roskilde Avis har henvendt sig til ingeniøren, men det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til sagen.

Kundernes penge

Torben Jørgensen (S), der er Roskilde Byråds repræsentant i FORS' betyrelse, siger, at han intet kender til den konkrete sag.

- Men jeg har naturligvis fuld tillid til, at selskabets ledelse omgående griber ind, hvis der på nogen måde er foregået noget forkert.

- Vi skal jo sørge for, at borgerne i vore kommuner ikke betaler mere end nødvendig for at få fjernvarme, vand og slippe af med spildevandet.

- Hvis nogen får udført gratis arbejde, skal de øvrige kunder jo betale for det, konkluderer Torben Jørgensen.