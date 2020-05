Støttearrangement som gå-selv tur

I stedet for foreslår Lillian Madsen og Karin Zoé Neldeberg at man selv går en støttetur sammen med sine nærmeste på dagen og sender et støttebeløb via Mobile Pay 41403154 eller foreningens konto regnr. 3434 konto 3439250534. Indsamlingen slutter 15. maj klokken 20. Man kan følge med i foreningens Facebookside, hvor man også selv kan lægge et billede fra egen støtte gå-selvtur, hvis man har lyst.