Støtte til herrehåndbold

Således har hovedsponsoren Roskilde Klloakrenovering valgt at forlænge endnu et år, selv om det unge talenthold har fået mange bank i årets 1. division efter deres overraskende oprykning.

Både træner Rasmus Svane og klubbens formand Thomas Kagan er glad for, at denne del af det økonomiske fundament nu under alle omstændigheder er sikret til næste sæson.