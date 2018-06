Stjerneløbet på Stændertorvet er en: Motionsfest på to hjul

Fra søndag morgen mødte hundreder af glade motionister frem ved foden af domkirken for at cykle ud på flere ruter af varierende længde. Cykelentusiasterne var fordelt på hold for kvinder, mænd og blandede bolsjer, og alle så ud til at more sig fint.