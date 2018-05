Stjal konfirmationspenge fra handicappet

To personer stjal konfirmationspengene fredag eftermiddag. Samtidig forsøgte de, at tvinge den kvindeligelige beboer til at skrive under på et stykke papir. De to personer, der er beskrevet som mulige østeuropæere, var kommet ind i hjemmet på Særløsevej i Hvalsø. I mens sad kvinden i kørestol på sit kontor og var netop ved at tælle penge, som hun skulle bruge til en konfirmationsgave. De to tyve forsøgte at få kvinden til at skrive under på et stykke papir, hvilket hun nægtede. I mellemtiden havde de stjålet 1.500 kroner, uden at hun havde opdaget noget.