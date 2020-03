Stjal jakke og penge

De to blev kontaktet af de tre personer, som tog fat i den 18-åriges jakke og sagde, at han skulle give dem jakken.

Offeret og vennen gik fra stedet for at undgå personerne.

Efterfølgende blev de to dog nødt til at løbe fra tyvene, som de så igen på Ringstedvej.

Den unge mand har fortalt politiet, at tyvene talte arabisk til hinanden. Derudover er der ingen beskrivelse af tyvene.