Stjal 10.000 fra lommen

En 60-årig mand fra Roskilde mistede 10.000 kroner, som han havde lagt i inderlommen, da han havde været i en spillehal i Jernbanegade onsdag aften i sidste uge. Manden havde sat sig for at spille og havde hængt sin jakke bag på stolen. Da han kiggede efter sedlerne, var de pludselig væk, uden at han havde lagt mærke til noget.