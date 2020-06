Fridays for Future har tidligere dekoreret store pladser med sko for at gøre opmærksom på klimakampen. Her er vi i Schweiz.

Stil skoene på Stændertorvet

Agnes Eskerod Bønløkke Olsen og Thea Janke Tarno er begge aktive i klimaaktionerne med Fridays For Future Roskilde. I disse dog forhåbentlig aftagende coronatider planlægger de en symbolsk klimastrejke på Stændertorvet på Grundlovsdag 5. juni fra kl. 10-17. - I stedet for at møde op, stiller vi en masse sko på Stændertorvet, hvor vi plejer at strejke, forklarer Agnes Eskerod Bønløkke Olsen.

Vi er her stadig

Skoene til formålet samler de ind på deres friskole og ved infostanderen foran Byens hus på Stændertorvet, hvor alle er velkomne til at deponere deres aflagte fodtøj. Man kan også møde op på Grundlovsdag og ved den lejlighed stille sko på torvet som et bidrag til aktionen.

- Vi må jo ikke mødes så mange som vi gerne vil, så skoene er et symbol på, at vi stadig er her. De repræsenterer dem, der kunne have været til stede, forklarer den unge aktivist.