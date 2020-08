Den nye ledelse i Vor Frue IF starter en række aktiviteter for både børn og voksne.

Artiklen: Stigende interesse for Vor Frue IF

For kort tid siden bragte Roskilde Avis en artikel om Vor Frue Idrætsforening, hvor en ny bestyrelse nu var gået i gang med arbejdet efter flere år med faldende medlemstal.

Kun en måned senere kan den nye bestyrelse, der består af Camilla Baymler, Louise La Cour Reeves, Nicklas Fallesen og Thomas Østergaard Bagge, berette om, at medlemstallet nu allerede er steget med 10 pct.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi i løbet af så kort tid har fået sådan en fremgang - vel og mærke i en sommerperiode, hvor de fleste holder ferie, siger formanden Nicklas Fallesen.

Inden for den sidste måneds tid har klubben startet et løbehold, cykelhold, børnefodbold for 4-6 år, cross fit samt ugentlige vandreture med start- og slut i Vor Frue.