Stevold og Danske Bank med: Stor præmie til Erlings mindeløb

Roskilde Avis - 21. februar 2018 kl. 00:07 Af Arkivfoto: Erling J. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør Torben Stevold og Danske Bank i Roskilde går nu også ind og støtter cykelløbet gennem Roskildes gader den 24. maj,. Det gennemføres som en hyldest til den store fotograf Erling J. Pedersen, der gjorde en særlig indsats for cykelstporten.

Torben Stevold lærte især Erling J. at kende gennem de mange år, hvor han som formand for Roskilde Handel sikrede meget stor indflydelse for handelslivets interesser i forhold til byrådet og mange andre samarbejds-partnere.

- Erling var altid meget behagelig at arbejde sammen med. Han forstod, at vi havde hver vores opgave at udføre og respekterede det.

- Samtidig var hans mange fine billeder i avisen og andre steder med til at skabe sammenhæng i hele Roskilde-området, hvilket også var til stor gavn for handelen og det øvrige erhvervsliv, forklarer Torben Stevold.

Rundvisning og mad i Middelalderkælder

Præmien fra Danske Bank og Torben Stevold bliver en rundvisning i Middelalderkælderen og de øvrige rum under Danske Banks lokaler ved Stændertorvet.

De var i sin tid også hjemsted for Roskilde Sparekasse, og her findes mange interessante minder om pengeinstituttets udvikling og levn helt tilbage fra 1300-tallet i den ældste del af bygningerne.

Derfor er det en enestående oplevelse at få dette indblik i Roskildes rige historie gennem adskilligere århundreder.

Ved rundturen vil der også blive serveret lidt mad som en afslutning på rundturen.

Konkurrence for publikum

Den heldige og dygtige vinder får mulighed for at invitere ni andre personer med på denne rundtur.

Vinderen findes i en publikums-konkurrence, hvor alle har mulighed for at deltage ved at læse Roskilde Avis i papirudgaven eller på nettet og ved at møde frem ved selve løbets afvikling på Stændertorvet.

Spørgsmålene i konkurrencen vil blive offentliggjort i Roskilde Avis i god tid før løbets afvikling den 24. maj.

Erlings mindeløb

Til minde om Roskildes store pressefotograf, Erling J. Pedersen, der i sine unge dage var blandt landets bedste cykelryttere, afvikles torsdag den 24. maj et stort gadeløb.

Arrangør er Roskilde Cykle Ring og Roskilde Avis samt hans gamle kammerat Dan Hacke i samarbejde med en række andre.

Løbet har start og mål ved Stændertorvet.

Ruten på 2,6 kilometer går gennem Skomagergade, Støden, Byvolden, Maglekildevej, Bondetinget, Fondens Bro, Palæstræde, Sankt Ols Gade, Sankt Ols Stræde, Sankt Peders Stræde og Algade.

Først køres en afdeling med deltagelse af gamle storryttere, der tager nogle få omgange.

Derefter stiller nogle af landets bedste ryttere op i feltet, som skal gennem ruten 25 gange.

Roskilde Garden stiller op på Stændertorvet og underholder publikum.