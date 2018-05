Torben Stevold, der her ses foran hovedsædet på Stændertorvet, er nu blevet chef for Danske Bank i hele Regions Sjælland. (Arkivfoto: Erling J.)

Stevold chef for Danske Bank i hele regionen

Da Torben Stevold samtidig fortsætter som formand for Roskilde Handel, hvor han netop er vendt tilbage for at genoprette indflydelsen for byens største erhverv, er der samtidig udpeget en ny filialchef for den store afdeling på Stændertorvet.