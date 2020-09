Se billedserie Omkring en halv kilometer klæb bruges på gulvene på RO?s Torv for at erindre kunderne om at passe på hinanden.

'Stay Safe' på RO's Torv

Roskilde Avis - 18. september 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- 'Stay Safe' er et mere permanent initiativ, vi har valgt at igangsætte for at minde vores kunder og personale om, at vi skal passe på os selv og hinanden, når vi færdes i centret, siger centerchef Lisbeth Wilstrup.

Der er nemlig masser af kunder i byens indkøbscenter, og de kan således fortsat handle i sikkerhed.

For at bakke tiltaget op, har hun valgt at opdatere alt'corona-materiale' i centret, så kunderne på ny bliver gjort opmærksom på, og ikke er blinde overfor Covid-19 informationer i centret.

Det betyder bl.a. nyt klæb til alle fællesarealer i centret, ny skiltning ved indgangene, nye skiltepakker til alle butikkerne inkl. afstandsmarkering. Derudover bliver der speaket oftere ud i centrets højttalere, så folk bliver mindet om at holde afstand osv.

En konstant påmindelse Fra centrets ledelse følger man også kundetallene nøje, så man ikke overstiger det antal personer, der maksimalt må være i centret på samme tid. Derudover sørges der for ekstra rengøring af centret, og ekstra vagter på spidsbelastede dage.

- Dette er simpelthen for at skabe tryghed for vores kunder og for os selv. Vores kunders og vores personales sikkerhed ligger os meget på sinde. Vi er dybt afhængige af hinanden, hvis vi skal holde samfundet i gang. Dette gælder vores butikker, handelslivet og alle de arbejdspladser, vi også er med til at opretholde her på RO's Torv. Det lille Stay Safe-stempel skal fungere som en reminder for os alle, og vil fra nu af indgå i stort set i al kommunikation, som sendes ud fra RO's Torv, slutter centerchefen.

Corona facts: Ca. 85 liter håndsprit bruges ugentligt på RO's Torv

Ca. en halv kilometer klæb benyttes pt. på gulv, døre og i butikker

