Spyttende sprællemand i Algade

Torsdag eftermiddag kort efter klokken 13 fik politiet en anmeldelse på at der gik en underlig mand i Algade. Maden sparkede tilfældigt ud og spyttede. Det lykkedes ikke for politifolkene at finde ham, selv om de kom til gågaden kort efter anmeldelsen. Politiet har ikke fået nogen anmeldelser fra nogen, der er blevet forulempet af den underlige mand.