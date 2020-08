Se billedserie Roskilde Gymnastikforening har hold til alle aldre og for enhver smag.

Spræl i den gamle gymnastikforening

Selvom Roskilde Gymnastikforening er Roskildes ældste, viser dens program for den kommende sæson ingen tegn på alderdom.

Her præsenteres over 50 forskellige hold - så alle har er rig mulighed for at finde det rigtige, der netop passer dem.

Formand Lars Walmod glæder sig til at komme i gang efter den bratte sæsonafslutning i foråret, hvor foreningens egen opvisning måtte aflyses, så man ikke fik sagt ordentlig på gensyn til de mere end 1.300 gymnaster.

- Vore 67 instruktører og 31 hjælpeinstruktører udgør hele vores fundament, siger Lars Walmod.

- Uden deres engagement og glæde ville vi ikke kunne præsentere et så flot program som i år. Men samtidig er foreningen altid klar på at prøve noget nyt, og derfor søger vi altid efter nye instruktører.

Foreningen tilbyder i år flere nye hold, som formanden er stolt af at kunne præsentere:

- Vi har virkeligt gjort nogle scoop med de nye instruktører for bl.a. Rope Skipping (sjipning red.), hvor en tidligere landsholdsgymnast underviser.

Dertil kommer ekstra børnehold samt et nyt springhold 'Powergirls' - kun for piger.

Krop og sjæl

Til de voksne tilbyder foreningen nye hold indenfor Hatha Yoga med uddannet yoga-instruktør samt Body & Mind med uddannet instruktør som har undervist i over 20 år, begge hold kombinerer det kropslige med det mentale.

For dem som ønsker lidt mere gang i den tilbyder vi Cross Fitness konditions- og styrketræning, og til de musikglade tilbyder foreningen DanceFit, som er en motionsform udviklet af Marianne Eilet, hvor der kommer sved på panden til musik med rytme.

Børneholdene spænder lige fra 1 år, med eller uden forældre, til parkour og ethjulede cykler.

Det kan være svært at nå det hele i hverdagen, derfor har vi i år børnehold om søndagen udtaler formand Lars Walmod, Om søndagen er der endvidere Parkour hold.

At foreningen er mere end gymnastik vidner bl.a. holdene "Team Novus" og "Foxy" om, som udover gymnastikken har nogle dygtige instruktører som støtter aktivt om socialt samvær også udenfor hallen.

At alderen ikke er en forhindring viser også de øvrige hold i foreningen, for de aktive seniorer er der gymnastikhold for herre, damer og Pilates både i aften - og dagqtimerne.

Gode faciliteter

Idrættens Hus ved Kildegården rummer flere af foreningens hold bl.a. Sports Acrobatik og Stortrampolin, hvor der trænes fra nybegynder til konkurrenceniveau.

Den nye trampolinhal er Roskilde Gymnastikforening utroligt glade for, og den har nu investeret så meget i det, at stedet er landets bedste til at dyrke denne diciplin.

Nærmere oplysninger om holdene og tilmelding foregår på foreningens hjemmeside.

Foreningen har hold 11 forskellige steder i byen, så det er virkelig hele Roskildes Gymnastikforening.