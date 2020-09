Sportsminister om stadion - Fodbold langs jorden fremfor fugle på taget

- Jeg vil hellere have resultatorienteret fodbold langs jorden, fremfor at bolden ryger op til fuglene på taget, hvor der ikke sker noget.

Sådan siger formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen (S), der som lokal 'sportsminister' sammen med de andre partier i byrådet har ansvaret for fremtiden i Roskilde Idrætspark ved Rådmandshaven.

Men undervejs viste det sig, at projektet ikke kunne blive rentabelt - uden at kommunen skulle skyde 40 mio. eller mere i det, hvilket der slet ikke er politisk vilje til i den nuværende situation.

- Når Roskildes bedste og en af landets dygtigste boligudviklere ikke kunne skabe et bæredygtigt projekt, må vi konkludere, at det altså er urealistisk, forklarer Claus Larsen.

Plads til sporten I flere af de seneste forslag om et mindre nyt stadion indgår planer om at sælge en større del af området ved Rådmandshaven til boliger, så indtægterne herfra kan betale det nye anlæg.

- Men der er jo helt bestemte grænser for, hvor stort et område vi kan sælge til boliger, hvis der stadig skal være plads til både ungdoms- og breddefodbold i Rådmandshaven. Det er jo den bedste placering lige midt i byen ved siden af Roskilde-hallerne og Kildegården - fremfor at jage børn og unge langt uden for byen, når de skal spille og træne. Så er der bare alt for mange, som falder fra mener Claus Larsen.