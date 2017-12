Se billedserie Formanden for Roskilde Idræts Union Jørgen Aufeldt.

Send til din ven. X Artiklen: Sportsfesten får igen fuldt tilskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportsfesten får igen fuldt tilskud

Roskilde Avis - 24. december 2017 kl. 00:36 Af Arkivfoto: Erling J. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets sportsfest, der foregår fredag den 27. januar i Roskilde-hallerne, får atter fuld fart på, efter at kommunen har besluttet at forhøje sit tilskud til samme niveau som tidligere.

Sidste år havde nogle fundet på, at arrangementet, der samler op mod 600 deltagere, ikke var folkeligt nok. Derfor blev tilskuddet pludselig sat ned.

Men arrangørerne fra Roskilde Idræts Union (RIU), der er paraply-organisation for de over 30.000 aktive i kommunens sportsklubber, gennemførte det alligevel med god hjælp fra en række trofaste sponsorer.

Ved idrætsfesten giver Roskildes borgmester et håndtryk til alle lokale idrætsfolk, der i årets løb er kommet hjem med en placering indenfor deres sportsgren ved et dansk eller internationalt mesterskab. Hun kan nå at blive temmelig øm i hånden, for det plejer at være ret mange.

Samtidig uddeles en række priser fra Dagbladet, Roskilde Avis og andre sponsorer til sportsfolk eller ledere, der på den ene eller anden måde har ydet en særlig præstation.

Endelig plejer der også på scenen at være en præsentation af en eller flere idrætsgrene, som giver prøver på deres kunnen.

Pressede på

Formanden for RIU Jørgen Aufeldt er begejstret for, at sportsfesten atter kan afvikles på normal vis i fuld skala. For både de aktive og lederne er det en fin oplevelse på denne måde at blive hyldet af ders kommune, når de har udført en fin præstation. Den slags bør vi have råd til at markere.

- Måske trænger festen til at blive moderniseret på den ene eller anden måde. Det vil jeg gerne være med til at diskutere, men det er et helt forkert signal at fjerne sådan en begivenhed, der er med til at samle og hylde sportsfolk i Roskilde.

I alt koster sportsfesten omkring en halv million, hvoraf kommunen giver godt 100.000, mens den øvrige del betales af sporten og en række sponsorer, bl.a. Roskilde Festivalen.

Den nye formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen (S), er ligeledes glad for beslutningen:

- Vi har også presset på for at få genindført den rigtige fest. Roskilde skylder sig selv og sine dygtige sportsfolk, at de bliver hyldet på passende vis.tk