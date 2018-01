RIU-formand Jørgen Aufeldt argumenterer for, at nye kunststofbaner i Svogerslev, Gundsølille og Vindinge vil hjælpe både fodbolden og andre sportsgrene i disse byer. Samtidig vil de lette presset på andre eksisterende baner i kommunen. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Sporten glad for V-forslag om nye kunststofbaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sporten glad for V-forslag om nye kunststofbaner

Roskilde Avis - 09. januar 2018 kl. 00:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det måske ikke er helt overraskende, er sporten i Roskilde glad for forslaget i Roskilde Avis fra Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen, om at der samtidig med et nyt stadion i Rådmandshaven bør anlægges tre nye kunststofbaner for omkring 15 mio. kroner til fodboldklubberne i Svogerslev, Gundsølille og Vindinge.

Jørgen Aufeldt, der er formand for Roskilde Idræts Union, som er en fælles paraply-organisation for de over 30.000 aktive i kommunens idrætsforeninger, mener, at de to initiativer hænger sammen.

- Fodboldklubberne i den nærmeste omegn bør også opgraderes ved at få en kunststofbane, så de kan overleve, når kommunen samtidig arbejder med at skabe forhold på Superliga-niveau for elitefodbolden i Roskildes centrum, siger han.

Lokalt sammenhold

RIU-formanden fremhæver den store rolle, som fodbolden og andre idrætsforeninger spiller i mindre bysamfund:

- Lokalt er det enormt vigtigt for at fastholde medlemmer og ikke mindst frivillige.

- I Svogerslev har de en fodboldklub, som ikke har anden aktivitet at tilbyde end 'fodbold'. Men det kan de kun i sommerhalvåret, og ligger derfor 'ligger de døde' fra oktober til april. På den måde er det meget svært at fastholde medlemmer og frivillige, når der findes fodboldtilbud - i meget høj klasse - året rundt, lige i nabolaget.

- I Gundsølille og Vindinge er der lokale haller, som bruges til indendørssporten - og de er 'meget presset'. Her foregår alt fra gymnastik, håndbold, badminton mv. sammen med den lokale fodbold om vinteren.

- Men de har altså kun en hal at lave alle disse ting i. Derfor vil det lette presset enormt meget, hvis disse indendørsfaciliteter kunne 'frigøres' for flere hundrede fodboldspillere, hvis disse fik mulighed for at spille på lokalt kunststofgræs.

- Kunne fodbolden på den måde komme udendørs hele året, vil det sikre samhørighed i lokalsamfundet, når der frigives dyrebar indetider til de andre trængte sportsgrene i de lokale sportshaller, forklarer Jørgen Aufeldt.

Vil hjælpe mange

RIU-formand Jørgen Aufeldt opfordrer de øvrige partier til at støtte forslaget fra Bent Jørgensen og finde nye penge til disse ekstra kunststofbaner!

- I de eksisterende puljer er der slet ikke penge nok til at klare så stor en udgift, uden at det rammer andre idrætsgrene og opgaver helt urimeligt.

- De tre nye kunststofbaner vil ikke kun være til stor hjælp for fodbolden og den øvrige idræt i Svogerslev, Gundsølille og Vindinge. Med dem skal de ikke længere bruge tid på 'fremmede' kunststofbaner andre steder i kommunen. Dvs. at klubberne i Himmelev, i KFUM og ved Rådmandshaven også får mere tid til at bruge disse anlæg, forklarer RIU-formand Jørgen Aufeldt.