Sport med ven til nedsat pris

Roskilde Avis - 13. januar 2018

Udsatte børn i Roskilde får snart tilbudt billigere kontingenter og en følge-ven til spejder, musik eller sport.

Red Barnet og Roskilde Kommune øger indsatsen for at give flere udsatte børn et godt fritidsliv og begynder med et intromøde for frivillige hjælpere onsdag 17. januar kl. 17.30-19 i Byens Hus på Stændertorvet 1D.

De frivillige hjælpere tilknyttes Red Barnet og skal bidrage til at flere børn, der hidtil ikke har gået til for eksempel sport, spejder eller musik, bliver en del af disse fællesskaber.

Børnene kan blive hentet og fulgt til de nye aktiviteter af en frivillig de første par gange. Den frivillige kan også vejlede familien og barnet i at vælge den rette fritidsaktivitet.

Økonomisk tilskud

Roskilde Kommune bidrager blandt andet ved at kunne give tilskud til børnenes kontingenter, så flere får råd til at deltage. Tilskuddet kan gives til børn og unge i alderen 6-17 år, der endnu ikke er aktive i en forening og bor med deres familier i Roskilde Kommune.

Initiativet hedder 'Plads til Alle' og stammer fra Red Barnet, som har gode erfaringer fra Middelbart Kommune, hvor flere end 600 børn siden 2012 er hjulpet ind i fritidstilbud.

Roskilde Kommune har indgået partnerskab med Red Barnet om 'Plads til alle', og projektet rulles ud i løbet af de kommende tre år i samarbejde med kommunens Fritidspasordning Like My Life.

Til de udsatte

- Målgruppen for 'Plads til Alle' er børn i socialt udsatte positioner, som har mod på og lyst til at deltage i en fritidsaktivitet. Det er børn, hvis forældre af økonomiske, sociale, kulturelle eller helbredsmæssige grunde ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet, beskriver Roskilde Kommune og Red Barnet.