Byggeriet af den nye svømmehal har ligget stille i lang tid, men nu skulle der atter komme gang i projektet med den nye plan og de ekstra penge, som byrådet har godkendt. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Spillet om dyr svømmehal: Hvem har nu skylden?

Roskilde Avis - 27. februar 2020 kl. 00:17 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem har egentlig skylden for, at Roskildes nye svømmehal med 50 meterbassin og wellness-faciliteter er blevet flere år forsinket, og prisen er steget med 75 mio. kroner til 220 mio., siden beslutningen i foråret 2017 om at starte byggeriet.

Sagen blev igen diskuteret, da byrådet onsdag aften måtte give endnu en tillægsbevilling på 49 mio. kroner, så byggeriet kan blive færdigt i foråret 2021 ifølge en plan, som den nye vicekommunaldirektør nu har fået bakset på plads sammen med alle de deltagende entreprenører.

Kan afgøre valg

Forsinkelsen og fordyrelsen af svømmehallen er så alvorlig, at det kan få afgørende indflydelse på det kommende kommunalvalg i efteråret 2021.

Ingen kan fortænke folk fra byrådets borgerlige mindretal i at gribe sådan en chance i et forsøg på at få væltet Roskildes mangeårige 'røde flertal'. For dem gælder det i høj grad om at få tegnet et billede af, at 'de røde apparater' ikke kan finde ud af at styre kommunen men bare smider pengene ud til alle sider.

Både Venstre og DF havde en helt anden model for en ny svømmehal, da beslutningen blev truffet i 2017. De ønskede en enkel hal med 50 meter bassin ved Trekroner og så en udbygning af wellness-faciliterne ved det gamle Roskilde Badet på Bymarken, da det efter deres opfattelse ville have været langt billigere og bedre.

Leverandørernes troværdighed

Roskildes regeringsparti Socialdemokratiet havde til diskussionen i byrådet forberedt en hel anden argumentation, der bl.a. koncentrerede sig om troværdigheden hos leverandørerne. Efter deres mening må kommunen kunne stole på de tilbud med priser, som man modtager fra forskellige leverandører og entreprenører.

Ved byggeriet af svømmehallen har det vist sig slet ikke at kunne holde stik, så spørgsmålet er derfor også, om kommunens egen tekniske forvaltning har været gode nok til at styre sådan et kompliceret projekt.

Men for at drive et foretagende med næsten 7 mia. i årlig omsætning, er både byrådet og kommunens administrative ledelse nødt til at kunne stole på, at tilbud og priser holder.

Hvis man i stedet som udgangspunkt skal arbejde med, at leverandører 'sikkert snyder med prisen' på den ene eller anden måde, bliver det i hvert fald helt umuligt.

Venter på undersøgelse

Under alle omstændigheder har byrådet for længe siden besluttet, at når svømmehallen står færdig, skal der være en grundig og uvildig undersøgelse at, hvad der egentlig gik galt i dette projekt.

Et oplagt emne er spørgsmålet om en total-entreprenør, der har ansvaret for at koordinere indsatsen fra alle de deltagende håndværkere, sådan at både pris og tidspunkt overholdes.

Da det tidligt i processen ikke var muligt at få et tilbud fra en totalentreprenør, der ville påtage sig opgaven til den pris, som kommunen ønskede, burde det nok have vakt større betænkelighed.

Nu valgte man så i stedet at skifte til fagentrepriser, så kommunen med dens tilknyttede teknikere selv skulle sikre koordineringen mellem de deltagende entreprenører med den forsinkelse og fordyrelse, som det nu har ført til.

Måske havde det været billigere fra begyndelse at acceptere en pris-stigning på 20-30 mio. og på den måde få en totalentreprenør, der kunne gennemføre projektet til den aftalte pris.

Udsatte anlæg

De ekstra penge til svømmehallen i 2020 hentes fra andre bevilgede anlægs-udgifter, der alligevel ikke når at komme i gang.

- På den måde kommer vi ikke til at skære i kommunens drift og den service, vi giver til borgerne understregede borgmester Tomas Breddam (S)

Venstre og Konservative ønskede i stedet, at nogle af pengene skulle tages ved at opgive flytningen af Hjerneskadecentret fra BOMI-bygningen til Handelsskolen på den anden side af Maglegårdsvej, men dette forslag kunne kun samle 9 ud af byrådets 31 medlemmer.