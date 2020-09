Se billedserie Spille-og kultursteder gik i rødt i hele landet onsdag. Her er det Gimle i Roskilde. Foto: Anette Gundlach

Spillesteder slog alarm: Gik helt i rødt i hele landet

Roskilde Avis - 30. september 2020 kl. 22:38 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Onsdag aften lå mange spillesteder og kulturinstitutioner i hele landet badet i rødt lys. Et af dem var Gimle i Roskilde Det var et lysende alarmkald fra kulturlivet, der i øjeblikket styrtbløder og har røde tal på grund af corona-krisen. På denne måde ville branchen gøre politikerne opmærksomme på, at situationen er ekstremt kritisk lige nu.

Alle er hårdt ramt, Lige fra dem, der sørger for scener, lyd, lys, baren og toiletvognen til koncerter, festivaler og events. De er hårdt ramt efter de mange aflysninger pga. COVID-19.

Lyset skulle vise, at branchen har brug for økonomisk hjælp fra politikerne, så de også i 2021 og i fremtiden, kan give kulturelle oplevelser i hele Danmark.



#wemakeevents stod for arrangementet. Det er en international bevægelse, som globalt gør deres respektive regeringer og politikere opmærksomme på, at eventbranchen er i en dyb økonomisk krise og appellerer til deres regeringer om at lave og opretholde hjælpepakker, for at sikre, at man også i fremtiden kan afvikle events.