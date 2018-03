Spillested og danseteater flytter sammen med Festival

Se billedserie Salg af grunde til boligbyggeri på Muscion har givet kommunen penge til at investere i et nyt byggeri til musikalske øvelokaler og egnsteater i en ny bygning sammen med Roskilde Festivalen.

Øvestedet for musikere Råstof Roskilde og det lokale Egnsteater Åben Dans skal flytte sammen med Roskilde Festival, der alligevel skal opføre et nyt hovedkontor på Musicon som afløsning for de gamle barakker ved Havstensvej.

Den plan blev onsdag aften godkendt af et stort flertal i Roskilde Byråd efter en længere debat og afstemning.

Festivalen betaler selv sin del af det kommende byggeri, der skal placeres, hvor Åben Dans nu ligger ved Rabalderstræde.

Kommunen skal betale i alt 25 mio. kroner for de to andre deltagere i projektet, men det er heller ikke noget stort problem, efter at den netop har fået over 100 mio for en anden grund til boligbyggeri på Musicon.

Her ligger Råstof Roskilde i dag, og det er bl.a. for at finde en ny plads til dette musikalske miljø, at ideen om et fælles byggeri med festivalen er opstået.

Samtidig har Åben Dans længe manglet plads til sine teater-aktiviteter, og det nye projekt slår dermed tre fluer med et slag.

Skaber værdi i Roskilde

Borgmester Joy Mogensen (S) argumenterede for, at det var en vigtig kommunal opgave på den måde fortsat at sikre plads til både danse-teater og musik-miljø på Musicon.

- Vi må holde fast i de frivillige, der har skikret det særlige miljø på Muscion, som nu tiltrækker investorer til andre projekter. De har skabt en værdi, som vi nu kan sælge, og derfor vil det være helt forkert bare at smide dem ud fra dette sted.

- Jeg synes, det er strålende, når dans, teater, musik-miljø og festival nu kan gå op i en højere enhed, sagde hun.

Forkert prioritering

Venstres leder Bent Jørgensen mente derimod, det var en gal prioritering, når kommunen nu på forhånd går ind og binder sig til at bruge 25 mio. kroner på dette byggeri i de næste par år.

- Under et tidligere punkt på dette møde har vi været enige om, at kommunen ikke længere kan rutte med pengene, som vi har gjort de sidste par år. Vi skal have en helt anderledes disciplin, når en stram økonomi skal løbe rundt.

- Hvis man nu på forhånd bruger disse penge, skal det tages fra cykelstier, skolerenovering eller idrætsanlæg, når vi til sommer skal i gang med at fastlægge kommunens økonomi i det næste budget for 2019.

- Før man traf en så vidtgående beslutning, burde sagen have været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget samt være drøftet mellem partierne, der er med i det nuværende budget-forlig for i år, argumenterede Bent Jørgensen.

- Selv om kommunen nu har fået 100 mio. ind på at sælge en grund på Musicon, er det jo en underlig form for cigarkasse-tænkning, at så skal pengene også bruges igen i det samme ormåde. I stedet burde vi se på, hvor behovet er størst rundt om i hele kommunen.

- Når vi nu kommer til at diskutere det næste budget for 2019, vil disse penge mangle, og det vil gå ud over andre opgaver, forklarede Bent Jørgensen.

Han mente, at både egnsteatret og lokalerne til at øve musik kunne let kunne placeres et andet sted.

Karsten Lorentzen fra DF erklærede sig helt enig med Bent Jørgensen.

Tid til omtanke

S-ordfører Daniel Prehn forklarede, at når kommunen nu for 100 mio. kan sælge grunden på Musicon, er det kun rimeligt at bruge en del af denne indtægt til at sikre genhusning for de spændende aktiviteter i området.

Jeppe Trolle (R) mente, at Roskilde nu får penge ud af Musicon, fordi man gennem mange år har turdet at satse på- og investere i denne anderledes bydel.

- Derfor skal vi nu opretholde de alternative og spændende aktiviter, der har været med til at skabe denne værdi. Det er også i vores egen interesse for områdets og hele Roskildes videre udvikling.

Bent Jørgensen (V) kunne ikke forstå, at det skulle gå så hurtigt med denne beslutning, at der ikke er mere tid til at overveje et så stort projekt mere grundigt.

Lars Lindskov (K) var helt på samme linje.

- Vi skal tænke mere over, hvad vi egentlig ønsker med Musicon, før vi bare ryger med på sådan et projekt, mente han.

Ved den afsluttende afstemning gik 20 stemmer fra S-SF-EL-R ind for det nye byggeri, mens 11 fra V-DF-K stemte imod.

