Spillede arbejdstiden væk

Tid og rum forsvandt åbenbart helt for en 27-årig mand fra Roskilde efter han fik fri op til sidste weekend. Det er i hvert fald, hvad han har fortalt politiet, der var taget på besøg hos ham. Besøget var sat i værk af den 27-åriges arbejdsgiver, der var blevet meget bekymret for ham tirsdag morgen, da de ikke havde hørt noget til ham siden fredag.

Politifolkene fik banket den 27-årige mand op. Han fortalte, at havde været i gang med at spille på sin computer, og havde mistet al fornemmelse for tid og sted. Han troede, at det var søndag da politiet bankede på.