Sortklædt balancegang på linen

SeniorTræf Roskilde har fået forestillingen 'I walk the line' om livets vilkår med musik af Johnny Cash til byen. Det vises Roskilde Baptistkirke på søndag 11 oktober klokken 16.

Johnny Cash , der døde i 2003 blev en af de mest populære sangere i det 20. århundrede. Kendt som 'the man in black' med den dybe stemme, de enkle sange med vedkommende tekster. Hans kristne tro havde betydning for ham gennem hele livet og især i kriseperioder med skilsmisse og stofmisbrug.