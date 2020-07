Sommerteater på Stændertorvet: En rickshaw set fra oven og neden

Forestillingen var en af de aktiviteter, som Roskilde Teater og kommunen står bag denne sommer, for at skabe liv og underholdning, mens så meget andet er aflyst pga. corona.

Skuespillerne optrådte på og omkring den verdensberømte cykeltaxa og skabte billeder om de modstæninger og uretfærdigheder, der eksisterer i vores verden mellem den globale over- og underklasse. Nogle må træde hårdt i pedalerne og andre kan mageligt læne sig tilbage - uden at røre en finger.

Men helt så enkelt er det heldigivs ikke altid, når rickshaw-chaufføren pludselig gør oprør og nægter at adlyde. Det skabte en række morsomme episoder, som de over 200 tilskuere morede sig højlydt over.