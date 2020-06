Sommerplage begyndt igen

Sent tirsdag eftermiddag gik det ud over en 22-årig mand fra Roskilde, der sad sammen med sin kæreste ved et bord hos Vivaldis udeservering. Parret blev kontaktet af en mand, der henvendte sig til dem på dårligt engelsk. Han spurgte efter en kuglepen, samtidig med at han lagde en avis på deres bord.