Sommerens sidste orgelkoncert

Danksagmüller er internationalt kendt for sin improvisation, hvor han blandt andet eksperimenterer med at inkludere elektronisk musik, hvad man har mulighed for at høre cirka klokken 21.30. Her vil Danksagmüller, som en del af Natkirkens program, vil improvisere og kombinere de elektroniske effekter med lydene fra Raphaëlis-orglets mange piber.