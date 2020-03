Sommerens glæder spirer frem

Midt i en tid, hvor aflysningerne vælter frem, kommer der også meldinger om arrangementer, som har en god mulighed for at blive virkelighed. Det gælder blandt andet sommerens koncerter i Byparken. Gimle har allerede meldt ud, at den første koncert tirsdag 7. juli bliver med Allan Olsen. Nu er den næste klar. Aftenens hovednavn bliver Lis Sørensen, og Dopha står for opvarmningen.