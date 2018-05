Se billedserie Rasmus Martlev har også brugt sin gode vinnæse til at udvælge en særlig rom, der blev solgt i forretningen på Ringstedgade. (Arkivfoto: Erling J.)

Sommelier i Holte-Roskilde: Jeg kan stadig lære meget mere om vin

Roskilde Avis - 26. maj 2018 kl. 17:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan da stadig lære meget mere om vin. For der er hele tiden noget nyt at smage, mens sammensætningen med god mad også giver oplevelser og stof til interessante diskussioner.

Sådan fortæller den 46-årige Rasmus Martlev, der ejer Holte Vinlager på Ringstedgade i Roskilde om sit forhold til de ædle dråber.

Sammen med sin hustru Shirley har han netop bestået den svære eksamen som 'sommelier'. Det er fransk og betyder vintjener på det internationale mad-sprog.

- Nu var vi to sammen om at lære stoffet, så det blev en udfordring for os begge at bestå, mens vi også kunne hjælpe hinanden med lektierne undervejs, fortæller Rasmus Martlev.

- Faktisk var det første halve år forholdsvis nemt, men i andet halvår blev det sværere, fordi man skulle lære og huske meget udenad, forklarer han.

Kurser for kvinder

Rasmus Martlev skal selvfølgelig bruge sin nye viden til at rådgive kunderne endnu bedre i forretningen.

Hustruen Shirley er også begyndt at arbejde på deltid i butikken i Roskilde.

Samtidig vil hun arrangere kurser for kvinder, der er interesseret i at lære mere om vin. Det er der kommet et stort marked for, når hun fortæller om både europæiske, oversøiske og muserende vine.

Begyndte i skolepraktik

Martlevs interesse for vin, der nu i mange år har været hans levevej, går helt tilbage til dengang, han skulle i skolepraktik i 8. klasse.

- Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ville, men kom så til en vinhandler i Gentofte, og så var jeg solgt.

Efter 10. klasse var Rasmus Martlev udvekslingsstudent i staten Washington, der ligger i det nordvestlige USA og samtidig har en betydelig vin-produktion. Her kom han også ud og smage på tingene.

Sendte 30 ansøgninger

Da han vendte hjem, fandt han ud af, at han først måtte tage EFG-grundkursus på handelsskolen for at få en læreplads i en vinforretning.

- Faktisk sendte jeg 30 ansøgninger uden at få noget svar, indtil jeg mødte stifteren af Holte Vinlager Kalle. Han ville godt have mig, så det blev starten på et langt samarbejde.

Siden har han været rundt om i mange af kædens forretninger, ind til han blev chef og fik sin egen franchise-butik i Roskilde.

På et tidspunkt uddannede Rasmus Martlev sig til lærer og mødte her sin kommende kone. Men han fortsatte samtidig arbejdet i vinforretningerne for at tjene til studierne.

En forårsmiddag

Vin og mad hører uløseligt sammen, forklarer Rasmus Martlev, når han skal sammensætte en god middag, der passer nu til foråret.

Som forret foreslår han en gang grillede kammuslinger med en frisk ruccola salat og små stykker tørret Parmaskinke.

Dertil drikkes en halvtør Riesling fra Mosel eller en Sauvignon-Blanc fra New Zeeland.

Til hovedret vil han så lave en gang ristede Confit de Canard (andelår) med kartofler stegt i andefedtet friske krydderurter, grillede jordskokker og dampede danske gulerødder,

Til det vil han servere en forholdsvis ung Haut-Medoc (Bordeaux) fra 2015 eller en spansk Toro fra provinsen Leon, der ligger lige syd for Baskerlandet over mod grænsen til Portugal.

