Solum-forslag futtede helt af

28. september 2020

Til det seneeste møde i Roskilde Byråds centrale Økonomiudvalg havde Venstres leder Jette Tjørnelund stillet et forslag om at lempe på kommunens strenge krav til genbrugsvirksomheden på Vestre Hedevej, så den fik bedre mulighed for at blive i kommunen og her udvikle et nyt anlæg til affaldssortering.

I sit oplæg til Økonomiudvalget havde Tjørnelund begrundet sit forslag på denne måde:

- Roskilde kommune ønsker at gå forrest for at fremme erhvervsindsatser, der kan accelerere den cirkulæreomstilling ifølge den erhvervspolitik, der netop er sendt i høring. Solum er et eksempel på en virksomhed, der leverer løsninger til den grønne omstilling.

Solum har imidlertid luftet tanker om at flytte sine aktiviteter og afsøge andre placeringer for at sikre sine udviklingsmuligheder. Kommunen risikerer, at en påtænkt investering på 250 mio.kr. og de medfølgende 100 arbejdspladser flytter med. Det vil være en bet for Roskildes erhvervsudviklingsstrategi og omdømme, hvis kommunen ikke gør sit yderste for at der findes en løsning.

En brand på tværs På mødet blev forslaget dog udsat, og der blev henvist til beslutningen på det seneste byrådsmøde. Her blev det bestemt, at byrådets Erhvervsudvalg sammen med virksomheden skal søge at finde arealer i Roskilde Kommune, med bedre afstand til bymæssig bebyggelse, så Solum kan flytte dertil både med sine nuværende komposterings-aktiviteter og en eventuel stor fremtidig genbrugsaktivitet med plastik.

Tilbøjeligheden til at give Solum en ny dispensation til at fortsætte sine aktiviteter på den nuværende adresse er heller ikke blevet større efter den ugelange kæmpebrand i en stor bunke have-affald, der har skabt store lugtgener i hele den østlige del af Roskilde.