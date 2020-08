Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Soloulykke afslørede butikstyv

Roskilde Avis - 27. august 2020

Natten mellem onsdag og torsdag blev en 47-årig kvinde afsløret som narkobilist og mulig butikstyv. Det skete, efter at kvinden var kørt galt på Holbækmotorvejen ved Kirke-Såby.

Uheldet skete på en regnvåd motorvej, hvor bilen pludselig mistede kontakten med vejbanen og kvinden kontrollen over bilen. Den snurrede så voldsom rundt, at airbaggen blev udløste.

En politipatrulje, der kom til uheldsstedet kunne efterfølgende konstatere, at kvinden var sluppet uden fysiske skader ved uheldet, men også at hun var påvirket af kokain. Hun blev sigtet for narkokørsel.

Bilen blev ransaget, og her fandt politifolkene en stor mængde varer, som kunne stamme fra butikstyverier, da kvinden ikke kunne vise nogen form for bevis på, at de var købt.

Bilens varelager bestod af 69 Daim chokoladebarer, 26 poser Dumle karameller, 15 pakker Knoppers kiks, 26 poser Nescafé, en del autoprodukter og tekstilvarer. Den 47-årige havde tidligere sager om butikstyveri af samme type varer. Hun blev sigtet for butikstyveri og varerne beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen, for at finde frem til hvorfra varerne er stjålet.