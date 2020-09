Software-virksomhed til Københavnsvej

2change-ERP har nu forladt den hidtidige adresse i Ringsted for at slå sig ned på Københavnsvej 81 i Roskilde, hvor de slog dørene op 1. september.

Indehaver Per Gowertz Rasmussen bor selv i Vindinge, men det er ikke kun for at spare køreturen til Ringsted, at han har valgt Roskilde som hjemby for den lille virksomhed, der beskæftiger tre på fuld tid samt fem freelancere.