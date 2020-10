Søndagsvandring med præsterne

Turen begynder klokken 11.30 foran Domkirken. Herfra køres der i private biler fra p-pladsen bag kirken til p-pladsen for enden af Ledreborg Allé ved indgangen til Ledreborg Slotspark.

Vandreturen er en kombination af fysisk udfoldelse og en eftertænksom vandring med et åndeligt fokus.

Tilmelding til Paul Kofoed Christiansen på pkc.roskilde@gmail.com eller 21 20 19 85. Her kan man også oplyse, om man har plads til flere i bilen.

Hvis man vil deltage skal man være i form til at kunne vandre de seks kilometer. Det er også en god idé at have en madpakke med og være klædt i solidt fodtøj og varmt tøj og eventuelt regntøj.