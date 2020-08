Sønavne er en ommer

- Jeg blev meget forbavset over, at søerne har fået navne. Søen længst mod øst har man kaldt "Vejgård Sø", endskønt den ligger på det areal, som i gammel tid hed Flæng marken. Søen i midten har man kaldt "Flænge Sø" og den ligger på det areal, hvor Vejgården lå, fortæller en undrende Steen Hegnet Knudsen efter en gåtur ved Lynghøjsøerne.

Vanskelige kort

Processen er angiveligt, at Roskilde Kommune indstiller til Stednavneudvalget, når det vurderes, at der er et beredskabsmæssigt eller vejvisningsmæssigt formål med navngivning af steder. Kommunen går tilbage i historiske kort for at finde navne og fastholde historiske stednavnebetegnelser.