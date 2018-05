Søde vovser: 10.000 hunde på Dyrskuepladsen

I alt er der tilmeldt 10.219 hunde og op mod 266 forskellige racer på hver af udstillingerne. Det er altså en oplagt mulighed for at opleve alverdens hunderacer i alle størrelser og former.

På de tre dage er det muligt at opleve over 10.000 hunde dyste mod hinanden om at blive dagens bedste hund og dermed blive kåret til det prestigefyldte "Best in Show".