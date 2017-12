Sneryddere lod sneen ligge: Boligselskab dropper ny sneaftale med FMT

FMT lod sneen ligge, selvom virksomheden var ansat til at rydde sne.

Roskilde Avis - 15. december 2017 kl. 10:58

Vinterens tre første dage med is og sne blev noget af en prøvelse for beboerne i Boligselskabet Sjælland.

Flere af beboerne har da også ringet til Roskilde Avis for at klage deres nød over ikke at kunne gå ud på ryddede stier og fortorve.

Entreprenør-virksomheden FMT, der var ansat til at rydde sne i stedet for boligselskabets egne folk, lod simpelthen sneen ligge og dukkede slet ikke op.

Derfor har Boligselskabet sagt aftalen med FMT op efter gentagne fejl og misligholdelse af kontrakten, skriver Boligselskabet i en nyhedsmail.

- Arbejdet har været under al kritik. Så dårlig service er vi slet ikke vant til i Boligselskabet Sjælland, siger en skuffet direktør Bo Jørgensen.

Boligselskabet havde for første gang sat opgaven med snerydning i udbud.

Nye aftaler

FMT vandt udbuddet, men det lykkedes ikke for FMT at få arbejdet til at fungere. Mange boligafdelinger fik slet ikke udført saltning og rydning og boligselskabets egne medarbejdere måtte derfor ud med sneskrabere.

Boligselskabet har nu indgået aftale med en række andre virksomheder for at få snerydningen til at fungere.

De nye aftaler træder i kraft lørdag. I Roskilde er det LC Anlæg og HedeDanmark, der har overtaget snerydningen.

: Snerydning sker som udgangspunkt mellem klokken 7 og 22.