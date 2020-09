Smagen af oktober: RO:KOST gennemføres i uge 41

- Vi deltager i RO:KOST fordi vi gerne som hotel og restaurant vil støtte op omkring dette spændende event, så flere i fremtiden overvejer Roskilde, når de skal ud at spise. Det er jo virkelig inspirerende at se de mange kreative tiltag, der kommer ud af RO:KOST. Samtidig vil vi gerne slå et slag for at tænke de danske hotelrestauranter ind, når man skal ud at spise, da der er mange gode madoplevelser at hente her. Det gør man en del i udlandet, mens vi i Danmark er lidt mere forsigtige på dette punkt, siger general manager på Scandic Roskilde Park, Ole Høgh.