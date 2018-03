Se billedserie Gitt Kronbak (S): Lad os give de mennesker en bedre hverdag i Roskilde.

Små job i Roskilde er bedre end breve til ministeren

Roskilde Avis - 22. marts 2018

En konkret indsats i Roskilde med at skabe små og større job virker langt bedre end at skrive breve fra kommunen til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, når det gælder om at få løftet fattige familier væk fra den meget lave kontanthjælp, så de og ikke mindst deres børn atter kan leve et mere normalt liv sammen med andre.

Den opfattelse havde et stort flertal, da Roskilde Byråd ved slutningen af et møde på næsten fire timer onsdag aften på ny diskuterede et forslag fra SF's Tina Boel.

I forslaget til brevet hed det: 'Roskilde Byråd ser med bekymring på de ønomiske og menneskelige konsekvenser, kontanthjælps-loftet har for kommunens svageste og mest udsatte borgere. De har svært ved at opretholde et værdigt liv, og deres børn vil vokse op i fattigdom, så de risikerer at få en skæv start på livet'.

Boel havde fremsendt det igen, selv om byrådet på sit møde for en måned siden også havde besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skulle arbejde med at finde lokale løsninger i Roskilde. F.eks. i form af beskæftigelse, så de kan optjene timer nok til at komme væk fra kontanthjælpen samt støtte til børnene, så de kan deltage i aktiviteter sammen med jævnaldrende.

Får ikke flere i job

Enhedslistens Susanne Lysholm holdt et engageret indlæg for SF's forslag. Hun kunne bl.a. andet henvise til undersøgelser, der viser, at hvis børn lever bare ét år i fattigdom, så bliver deres muligheder meget mindre resten af livet.

Regeringens egne eksperter har også fastslået, at den lave kontanthjælp ikke får jaget mange flere i arbejde, sådan som det var meningen. Kontanthjælpsmodtagerne er nemlig i de fleste tilfælde for dårlige eller har så mange andre problemer, at de ikke kan passe et job.

- Jeg kan forstå, at de borgerlige partier fra V-K-DF, der har vedtaget det her i Folketinget, er imod at sende sådan et brev. Men hvad mener Roskildes regeringsparti Socialdemokratiet - hvor er de henne, spurgte Susanne Lyshom retorisk.

- Jeg kan ikke forstå, hvis S ikke vil være med til sådan en protest mod en politik, der ødelægger børn for livet.

Lappeløsninger

Gitte Simoni (DF) mente ikke, at Roskilde skal oprette særlige småjob for at trække folk væk fra den lave kontanthjælp.

- Vi vil i stedet bruge ressourcerne på at støtte borgerne til at få et rigtigt job og hjælpe dem ud af den varige forsørgelse, sagde hun.

Jeppe Trolle (R) forklarede, at det nu går den forkerte vej med voksende ulighed, hvor der efterhånden er 10.000 fattige børn i landet.

- Vi kan godt prøve at lave lappeløsninger på det her i Roskilde, men det ville jo være mere effektivt, hvis Folketinget stoppede denne forkerte og farlige politik. Derfor skal vi også sende det brev, mente han.

Lokalt fokus

Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen forklarede med et smil, at selv om Roskildes borgmester Joy Mogensen nu er blevet medlem af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, skal venstrefløjen i Roskilde nok passe på med at stille alt for høje forventninger til, hvad hun kan udrette på den plads.

- Fremfor landspolitiske demonstrationer overfor regeringen skal vi som byråd flytte fokus til, hvad vi konkret kan udrette her i Roskilde for de borgere, der har det mest vanskeligt pga. denne lov og andre forhold.

- Det vil vi gerne være med til, sagde Bent Jørgensen, der også er formand for Byrådets Beskæftigelses- og Socialudvalg, der netop arbejder med dette område.

Betydningen af et brev

Socialdemokratiets ordfører på området Gitte Kronbak var enig i, at det er et stort problem, når så mange familier og deres børn lever under så vanskelige forhold.

- Men breve ændrer jo intet. I stedet er det langt vigtigere, at vi her i Roskilde tager en række initiativer, der faktisk kan hjælpe dem til en bedre hverdag ved at skffe dem små job, så de optjener ret til en bedre indkomst - og forhåbentlig senere permant arbejde.

Forslagsstiller Tina Boel (SF) var utilfreds med, at et flertal på den måde ville lave hendes brev-forslag om til et spørgsmål om lokale foranstaltninger i Roskilde.

- Byrådet har jo også tidligere sendt breve til ministrene, f.eks. om manglende tog til pendlerne i Viby. Det er en sag for byrådet, fordi kommunen jo skal forvalte den kontanthjælp som Folketinget har skåret ned.

Den konservative Lars Lindskov undrede sig over, at Enhedslisten gjorde så meget ud af at skaffe folk mere i kontanthjælp fremfor at sikre dem en bedre tilværelse:

- Jeg er helt enig med Gitte Kronbak og Bent Jørgensen om, at vi må gøre noget i Roskilde. Det andet svarer til at sende et brev til trafikministeren, om at togene ikke mere må være forsinkede, mente han.

