Sidste skoledag er altid en fest, der bliver set frem til hos 9. klasserne. (Arkivfoto: Erling J)

Send til din ven. X Artiklen: Slut med sprut på sidste skoledag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med sprut på sidste skoledag

Roskilde Avis - 17. april 2018 kl. 00:24 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal være slut med, at den ene flaske sprut efter den anden bliver drukket på 9. klassernes sidste skoledag, der i år foregår 30. maj på Eriksvej ved Paramount, mener Skole- og Børneudvalget.

Eleverne samles efter den traditionelle afslutning med skum- og vandsprøjt og karamelkastning på skolerne senere på dagen på Eriksvej til et stort fælles arrangement.

Ved tidligere lejligheder har flere af eleverne benyttet lejligheden i pausen til at drikke alkohol i denne pause.

For at undgå at undgå spiritus mellem afslutning og fest har udvalget beslutte, at skolerne så vidt muligt skal planlægge aktiviteter på skolerne.

Dermed håber politikerne på, at der bliver mindre tid til at drikke i, før aftenens arrangement går i gang.

Den nye formand for Skole- og Børneudvalgsformand Jette Henning forklarer, at skolebestyrelserne vil modtage en opfordring til at gå i dialog med afgangseleverne og deres forældre om sidste skoledag.

Forældrene vil blive opfordret til ikke at bakke op om, at afgangseleverne drikker alkohol og især til, at de ikke indtager stærk spiritus i forbindelse med dagen.

- Vi er meget optagede af, at børn og unges alkoholdebut bliver udskudt så længe som muligt, siger Jette Henning.

- Vi vil gerne medvirke til, at børn i 14, 15 og 16 års alderen ikke drikker sig fulde i forbindelse med sidste skoledag.

Hun har dog ingen illusion om, at det bliver nemt, da det er en kultur, der skal ændres.

Det skal derfor ske i dialog og samarbejde med skolebestyrelser, forældre, skoleledelser og elever.

En stor del af afgangseleverne er under de 16 år, som er aldersgrænsen for at købe alkohol på op til 16,5 procent. For at købe stærkere alkohol skal man være fyldt 18 år.

Nye boller på suppen

Foreløbig handler beslutningen om sidste skoledag i år.

Forvaltningen vil til efteråret vende tilbage med en ny sag om sidste skoledag med fokus på det lokale fællesskab og uden indtag af alkohol.

- Problemet forsvinder ikke af sig selv, og vi kan ikke som kommune bare trække os og overlade problemet til de unge selv og deres forældre.

- Vi er nødt til at prøve at finde nogle løsninger i fællesskab.

Jette Henning erkender, at det er noget sendt at tage beslutningen, men forklarer, at det er et nysammensat udvalg, der først gik i gang med arbejdet i år. Hun forklarer, at forvaltningen kommer med et nyt udspil til, hvordan man undgår alkohol på folkeskoleelevernes sidste skoledag efter sommerferien.

På Eriksvej bliver arrangementet holdt med blandt andre SSP-medarbejdere og forældre, så eleverne kan føle sig trygge.

relaterede artikler

Lurer med kamera 15. august 2017 kl. 13:15

Gymnasiefest førte til losseplads 14. august 2017 kl. 11:23

Unge hærgede Folkeparken på første skolefredag 14. august 2017 kl. 10:29