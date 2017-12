Se billedserie Familien tog beslutningen om at rejse bort, da de var på ferie denne sommer, hvor billedet er fra.(Foto: Privat)

Slipper sit hjertebarn: Byens husmutter tager orlov til Zanzibar

Roskilde Avis - 25. december 2017 kl. 00:17 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilen er næsten solgt, flyttekasserne pakket og familiens bopæl er lejet ud.

Leder af og husmutter i Byens Hus Kathrine Krone flyver og farer rundt for at ordne de sidste ting på privatfronten og arbejdspladsen, før hun tager orlov et halvt år sammen med sin familie, manden Michael, Frode på 7 og Arne på 3.

Flyet sætter kursen mod det afrikanske land Zanzibar kort før det nye år brager ind over landet.

Her skal de bo, gå i skole og arbejde som frivillige i det næste halve års tid.

Dermed giver hun slip på øjestenen Byens Hus, som hun har bygget op siden maj 2015.

På eventyr

Det føles sådan mærkeligt i maven, jeg er lissom spændt, men jeg er også nervøs, har hendes søn Frode på 7 år forklaret følelsen, han har, når han tænker på familiens eventyr.

Det er præcis sådan Kathrine selv har det, når hun tænker på eventyret. Hun ved ikke meget om landet og heller ikke, hvad familien kommer hen til.

Hun ved kun, hvor de skal fejre nytår, hvor ægtemanden skal undervise, og hvor de skal bo den første uge.

Hendes to drenge skal gå på den internationale skole. Hun selv skal sandsynligvis lave noget frivilligt arbejde, og hvis hun kommer til at kede sig, har hun planer om at skrive en bog.

Gammel drøm

Egentlig er rejsen en gammel drøm, der efter mange år bliver til virkelighed.

Det hele startede med, at hun tog et semester på geografi på RUC, hvor hun var et halvt år på Grønland.

Med sig havde hun Michael, som hun lærte at kende på det hedengangne diskotek Ritz på Hestetorvet, hvor de begge var bartendere.

I Grønland underviste Michael på en skole, og det var her han fandt frem til, at han ville læse til lære, når de var hjemme på de danske breddegrader igen.

De aftalte, at de skulle ud i verden igen, når tiden var moden. Denne gang var det hans tur til at arbejde med det han havde lært.

Den endelige beslutning tog de, da de var på sommerferie i år.

I mellemtiden har de afsluttet de fleste ting i Danmark. Fitnesskortet og diverse andre abonnementer er sagt op. Ligesom de fleste ting er foræret væk eller smidt ud, da det er begrænset, hvor meget de ville pakke ned og gemme til de kom hjem igen.

- Jeg tror, det er sundt at give slip og tænke over, hvad man egentlig har brug for, siger Kathrine Krone, der trods travlhed har nydt at rydde op i familiens liv.

- Nu glæder hun sig bare til at komme af sted, så familiens store eventyr kan begynde.

