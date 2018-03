Slagvåben og uden plader

Biler på vejene skal have en nummerplade og dermed en ansvarsforsikring. Det så en 21-årig mand fra Nærum stort på, da han kørte rundt i en bil ved Vester Såby. Til gengæld var der en anden trafikant, som mente, at det ikke var en god ide og tilkaldte politiet. Bilen uden plader blev stoppet på Blakledsvej. Ud over den 21-årige bag rattet var der tre passagerer i bilen. Da politifolkene tjekkede bilen fandt de et hjemmelavet slagvåben i form af et kabel med håndtag. Den 21-årige blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. De tre passagerer slap fra turen uden sigtelser.