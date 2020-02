Slagtermester Palle Christensen og grundlægger af butikken Peter Frimann. Foto: Erling J. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Slagter Frimann nomineret til fin pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagter Frimann nomineret til fin pris

Roskilde Avis - 19. februar 2020 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagtermester Palle Christensen Frimann i Roskilde er nomineret til årets Generation Food Award for at uddanne dygtige elever, der både vinder DM og opnår at modtage medaljer hos Dronningen.

Generation Food Award, som Arla står bag, hylder ildsjæle og initiativer, der gør en ekstraordinær indsats for at sikre gode og sunde madvaner hos børn og unge. Og det er netop derfor, Palle Christensen er blevet nomineret.

I forretningen er vi meget stolte af nomineringen. Det er en anerkendelse af vores job og fælles projekt om at stille med det bedste hold, mener siger Palle Christensen.

For slagtermesteren er det vigtigt at tilbyde et miljø, hvor unge lærlinge får plads, rum og støtte til at vokse både som mennesker og dygtige håndværkere indenfor faget. Når eleverne modtager medaljer fra Dronningen, kommer Slagter Frimann på verdenskortet for slagtere:

- Vores dygtige elever tiltrækker folk alle steder fra. Vi har haft elever på besøg fra Australien, Holland og Tyskland - for bare at nævne et par stykker. Det giver både knowhow og elever, der oplever, at andre vil lære fra dem.

Palle Christensen er nomineret i kategorien Food Skills Hero, der hylder ildsjæle, der fremmer håndværket indenfor fødevareuddannelser.