Slå lejr i Hyrdehøjskoven

Regler for fri teltning

Teltning må kun ske på de træbevoksede områder i de udvalgte skove. · Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.· Man må højst slå to telte op samme sted.· Teltene må max være tre-personers telte· Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.· Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.· Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.· Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.· Det er ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.