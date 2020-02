INSP byder på muligheden for at spille brætspil og brunch søndag 1. marts. (Foto: Simon Fogh Karlshøj)

Slå en politiker af brættet

INSP på Køgevej holder Brunch & Brætspil på den første søndag i hver måned. Til martsarrangementet på søndag 1. marts har INSP inviteret en række af de lokale politikere til at deltage. Her bliver det muligt at dyste i et brætspil med en af byrødderne, samtidig med at man hygger sig med en omgang brunch. Man kan selvfølgelig også finde andre at spille med og mod, da INSP har købt mange forskellige brætspil.