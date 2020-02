Skruer bissen på: Virksomhed skal stoppe stanken

Solum skal stoppe med at stinke, mener flere politikere i Klima- og Miljøudvalget.

Roskilde Avis - 05. februar 2020 kl. 00:11 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stanken fra genbrugsvirksomheden Solum på Vestre Hedevej skal stoppe.

Stanken har i flere perioder sidste år generet folk rundt omkring i Roskilde og også i årene før.

Selvom virksomheden har fået påbud af Roskilde Kommune, er stanken ikke stoppet, og kommunens lugtekspert har da også konstateret, at virksomheden ikke altid følger de regler, den skal, for at holde lugten inde.

- Selvom vi gerne vil have virksomheden i Roskilde, er vi nødt til at skrue bissen på overfor dem, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Karim Arfaoui og fortsætter:

- Solum skal sørge for at stoppe lugtgenerne, så de ikke generer naboerne længere, siger formanden og forklarer, at det skal være slut med at virksomheden overskrider miljøkravene igen og igen.

Han har tidligere sagt til Roskilde Avis, at han er klar til både at politianmelde Solum og inddrage komposteringsvirksomhedens miljøgodkendelse og dermed mulighed for at drive virksomheden.

Lugtplan lugter

Solum 11. december sendte sidste år uopfordret en handleplan for at mindske lugtgenerne, som folk har været forstyrret af i de seneste par år.

Forvaltningen mener dog ikke, at planen formindsker lugten så meget, at miljøgodkendelsen kan overholdes.

Forvaltningen har derfor opfordret Solum til at sende en opdateret og mere effektiv plan inden 21. februar.

For at sikre at lugten fra Solum bliver stoppet hurtig og effektivt, har forvaltningen planlagt varsler om endnu strengere krav og måske ændrede krav til virksomheden.

Hvis de nye krav stadig ikke formindsker lugten godt nok, kan forvaltningen stramme kravene endnu mere.

Sagen er på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden i denne uge.