Skræmte indbrudstyve

En hjemmedag på grund af sygdom blev til en rigtig god dag for en beboer på Søndervang. Beboeren hørte ved middagstid nogle usædvanlige lyde ved et vindue. Da han tjekkede det, så han to mænd, der var ved at bryde vinduet op. Han råbte af dem, hvad der fik dem til at stikke af. Beskrivelsen af den ene af de to indbrudstyve lyder: Mand, 180-185 cm høj, hvid hud. Han var klædt i en mørk jakke, sort hættetrøje med hætten på hovedet, cowboybukser, en halsedisse, som var trukket op over underansigtet. Beskrivelsen af den anden mand begrænser sig til, at han havde en rygsæk.