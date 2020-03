Skovtur i coronatider

Vi opfordres i stigende grad til at blive hjemme. Men det er vel at mærke som alternativ til at tage ud i sammenhænge, hvor vi er i relativt tæt kontakt med andre mennesker, som fx sociale begivenheder eller at opsøge bymiljøer, hvor mange kan finde sammen i solen på pladser og torve.

Der er dog absolut intet i vejen for at søge ud i naturen og nyde forårsvejret på passende og naturlig afstand af andre med samme tilbøjeligheder. I weekenden havde en del roskildensere fundet vej til Boserup Skov, men der var stadig oceaner af plads til hver af os,

Og uden for hjemmets fire vægge er verden lige nu smukkere end længe.