Se billedserie Karla Haukjær.

Skolebladsredaktion bliver studenter

Roskilde Avis - 26. juni 2020 kl. 00:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De nyudsprungne studenter Nicolai Nyhjem, Nandi Botha og Karla Haukjær førte processen fra start til slut, da Roskilde Gymnasiums jubilæumsskrift blev udgivet i starten af skoleåret i anledning af gymnasiets 50-års fødselsdag. De kan nu se tilbage på tre år, der udover skolegang og lektier, har budt på talrige redaktionsmøder og mange timer med research, artikelskrivning, layout og fællesskab i redaktionsgruppen på tværs af årgange og klasser. Det har været en forsmag på, hvad de har tænkt sig at bruge fremtiden på, hvor de drømmer om at arbejde inden for medieverdenen.

50-års jubilæum

I dette skoleår har Roskilde Gymnasium fejret sit 50-års jubilæum blandt andet med udgivelse af et særnummer af skolebladet. Redaktionen af særnummeret blev overladt til de tre 3.g'ere Nicolai Nyhjem, Nandi Botha og Karla Haukjær sammen med Eline Glamann, der blev student sidste år.

På jubilæumsdagen i august udkom skolebladet med artikler skrevet af nuværende elever og tidligere ansatte.

Medieerfaring mens man møder nye venner

De tre studenter har taget en samfundsfaglig stx-uddannelse med engelsk og samfundsfag på A-niveau.

Nandi Botha og Karla Haukjær har gået i den internationale klasse, hvor undervisningen i samfundsfag og historie også har foregået på engelsk. Interessen for samfundsforhold og formidling er drivkræfterne i de unges passion for at være med i skolebladet.

Nicolai Nyhjem var tovholder på at få skolebladet sat op og har lært sig selv at layoute sammen med Karla Haukjær. Bladet udkommer digitalt fire gange om året, og hver gang har han brugt 15 timer på at forfatte egne artikler og sætte bladet op i et layout-program.

Innovationsfestival

Hvert år holder Roskilde Gymnasium Innovationsfestival for 2.g'erne, og i festivalugen sidste skoleår var de tre elever med i en PR-gruppe, som fik lov til at forfatte indhold til en side i Roskilde Avis og styre gymnasiet sociale medier i festivalugen.

- Det var en fed udfordring at prøve at være en rigtig redaktion og skitsere idéer, som kan bruges, siger Nicolai Nyhjem, og Nandi Botha supplerer:

- Det var fedt at producere indhold til forskellige platforme.

Rejser og uddannelse

Når studenterdagene går på hæld, venter et eller flere år med arbejde, rejser og højskole for de tidligere medlemmer af skolebladsredaktionen.

- Jeg vil gerne studere film- og medievidenskab på Københavns Universitet, fortæller Nandi Botha. - I mit sabbatår vil jeg gerne arbejde frivilligt på en privat, non-profit skole i Sydafrika og få et studierelevant job for eksempel på Cinemateket.

Nicolai Nyhejm vil til næste år gå til optagelsesprøve på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, hvis han ikke kommer ind dér, søger han optagelse på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet. Men først vil han rejse til Palæstina for at arbejde frivilligt i et projekt for kvinders rettigheder, hvor han skal lave radio og SoMe. Hvis det ikke kan lade sig gøre pga. Corona, vil Nicolai til Frankrig for at lære fransk.

- Jeg skal holde nogle sabbatår, og det ser jeg rigtig meget frem til. Jeg har været så heldig at få et fuldtidsarbejde, som starter 1. juli, så jeg kan spare penge op til rejse og højskole.

- Til januar skal jeg ud og rejse med en veninde, som jeg faktisk mødte gennem redaktionsarbejdet på skolebladet, hvilket jeg også glæder mig rigtig meget til. Vi krydser fingre for, at Corona er blusset ned til den tid, siger Karla Haukjær.